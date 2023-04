König Charles III. – Regent, Familienmensch und loyaler Freund

König Charles III. hat lange auf den Moment seiner Krönung warten müssen. Mit 74 Jahren wird er am 6. Mai in der Westminster Abbey gekrönt. Er ist ein König mit großer Lebenserfahrung. Während seines Studiums in Cambridge knüpfte er Freundschaften, die bis heute bestehen. Wie ist es, König Charles III. als guten Freund zu haben?

Das hat Königshausexpertin Julia Melchior in ihrer neuen TV-Dokumentation herausgefunden. Sie hat es geschafft, eine Freundin aus seinem damaligen Studium zu interviewen, die ihn noch als Prinz Charles kennengelernt hat. Dadurch erlebt man den neuen König von einer anderen, ja privaten Seite. Aber auch Verwandte und langjährige Wegbegleiter des neuen Königs kommen in der Doku zu Wort und zeichnen ein interessantes Bild von ihm. Die Rolle der Frauen in seinem Leben, wie seine Mutter, Queen Elizabeth, und seine Ehefrauen Lady Di und Camilla, werden in der Doku beleuchtet. Und ebenso der Fakt, wie wichtig ihm seine Kinder und Enkelkinder sind. Alle diese Beziehungen beeinflussen seine Art und Weise, wie er sein Amt im Buckingham Palast als König ausfüllen wird.

Julia Melchior ist zu Gast bei Royalexpertin Annelie Malun im Podcast "Annelies Royale Welt" und sie erzählt über ihre 45-minütige Dokumentation, bei der selbst die royal erfahrene Filmemacherin eine neue Seite von König Charles III. kennengelernt hat.

"König Charles III." - die Doku in der ARTE Mediathek ab 27.04.2023 und am 30.04.2023 um 23.45 Uhr im ZDF.