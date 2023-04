Schon als Kind liebt es König Charles III. seiner Großmutter, Queen Mum, bei der Gartenarbeit zu helfen. Als Jugendlicher in den 1960er Jahren bekommt er mit, wie Raubbau in der Welt im großem Stil betrieben wird. Für ihn ist klar, dass er dabei nicht tatenlos zuschauen möchte. 1980 kauft er Highgrove House mit mehr als 500 Fußballfeldern Land inklusive der Duchy Home Farm. Diese Landwirtschaft krempelt er mit einer Hartnäckigkeit von einer konventionellen in eine Öko-Landwirtschaft um. Diese beeindruckende Geschichte zeigt Bernhard Verhaag in seinem Dokumentarfilm "Der Bauer und sein Prinz". Der Dokumentarfilmer hatte die Gelegenheit mit König Charles über sein Herzensthema zu reden und hat ihn bei seiner Arbeit auf der Duchy Home Farm begleitet. Dieser Film ist mit internationalen Preisen ausgezeichnet worden und zeigt, dass der einst belächelte Monarch ein absoluter Vorreiter ist.

Royalexpertin Annelie Malun und Chrissi Karn haben Bernhard Verhaag im royalen Podcast "Annelies Royale Welt" zu Gast und berichtet von den Dreharbeiten auf der Duchy Home Farm.