König Carl Gustaf und sein 50. Thronjubiläum: "Annelies Royale Welt" aus Stockholm

Der königliche Palast in Stockholm und die tägliche Wachablösung ziehen jeden Tag tausende Touristen an. Zum 50. Thronjubiläum von König Carl Gustaf wird vor dem Eingang eine Foto-Ausstellung über sein Leben gezeigt. Und zu diesem besonderen Ereignis hat auch der Royal Gift Shop nachgelegt. Schließlich hat noch kein König vor ihm so lange auf dem Thron gesessen. Aber natürlich sieht man nicht nur beim Merchandising, dass es ein großes Jubiläum ist.

In dieser Spezial-Folge aus Stockholm erzählt Annelie über die Feierlichkeiten und ein Treffen mit einem Kenner der schwedischen Königsfamilie, spricht mit Touristen über das schwedische Königshaus und welche Rolle Königin Silvia für sie spielt. Außerdem mit dabei: Zoe Kapoor, Studentin aus Deutschland und Fanin der schwedischen Royals. „Annelies Royale Welt“ direkt aus Stockholm, am königlichen Palast.