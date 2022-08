Kletter-Beet gewinnen und von unserer Gartenexpertin pflanzen lassen

Sieht toll aus und ist klimafreundlich: Ein Kletter-Beet bringt mehr Grün ans Haus. Mit etwas Glück pflanzt unsere Gartenexpertin Heike Boomgaarden bei Ihnen zu Hause einen Garten, der in die Höhe wächst!

Sie haben nicht so viel Platz am Haus oder auf dem Balkon und wollen trotzdem nicht auf sattes Grün verzichten? Pflanzen Sie in die Höhe statt in die Breite! Mit einem vertikalen Garten tun Sie sich selbst und dem Klima gut: Die Pflanzen holen schädliches CO2 aus der Luft, versorgen Bienen und andere Insekten mit Nahrung und können sogar die Hitze von Balkon und Hauswand abhalten.

IMAGO UIG

Mitmachen und Besuch von Heike Boomgaarden bekommen!

Machen Sie mit bis zum Dienstag, 23. Juli, 18 Uhr. Wenn Sie gewinnen, kommt unsere Gartenexpertin Heike Boomgaarden persönlich bei Ihnen vorbei und pflanzt das Kletter-Beet mit Ihnen gemeinsam an!

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.