Andrea Berg, Roland Kaiser, Andreas Gabalier oder Santiano live erleben - SWR4 macht es möglich: Sie können Karten für ein Live-Konzert gewinnen, für sich und eine Begleitung!

Ihre Lieblingsstars treten auf tollen Bühnen auf: Santiano, Deutschlands erfolgreichste Band, ist am 18. August auf der Freilichtbühne Loreley in Bornich zu Gast. Hoch über dem Rhein feiern die Shanty-Rocker mit ihren Fans ihr 10-jähriges Jubiläum.

Ein Feuerwerk der Emotionen verspricht Schlagersänger Roland Kaiser. Seinen Durchbruch feierte er 1980 mit dem Lied "Santa Maria" und über 40 Jahre später schafft er es immer noch, seine Fans zu begeistern. Mit seiner Live-Band tritt Roland Kaiser am 19. August auf der Freilichtbühne Loreley auf.

Seit über 30 Jahren steht Schlagerstar Andrea Berg auf der Bühne, sie ist eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands. Berühmt ist sie nicht nur für ihre Stimme, sondern auch für ihre extravaganten Outfits. Die wechselt sie bei einem Konzert mehrmals. Am 3. September gibt Andrea Berg ein Konzert am Deutschen Eck in Koblenz. Die Sängerin hat sich für ihre Open-Air Tour vorgenommen, den Sommer und das Leben zu feiern und die Momente gemeinsam mit den Fans bewusst zu genießen.

Der selbsternannte Volks-Rock'n'Roller Andreas Gabalier macht am 27. Oktober in der SAP-Arena Mannheim Station. Er verspricht Dirndl-Wahnsinn-Hulapalu - in Anlehnung an seine Hits. Und garantiert sammelt er in Mannheim wieder Andenken seiner Fans in Form von Dessous, die ihm bei seinen Konzerten regelmäßig auf die Bühne geworfen werden.

Wenn Sie Ihren Lieblingsstar auf einem seiner Konzerte live erleben wollen, dann machen Sie bis zum 3. August 18 Uhr mit und füllen Sie das Teilnahmeformular aus.

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.