SWR4 Rheinland-Pfalz – Servus Wien!

per Mail teilen

Mit etwas Glück für ein Wochenende nach Wien reisen: Melden Sie sich für das Gewinnspiel an und gewinnen Sie einen Gutschein für einen unvergesslichen Städtetrip in die österreichische Hauptstadt.

Eine Woche lang können Sie bei SWR4 RP eine Wochenendreise für zwei Personen in die zauberhafte österreichische Hauptstadt Wien gewinnen. Bestaunen Sie den Stephansdom, wandeln Sie auf den Pfaden von Sissi in der Hofburg, erleben Sie den lebhaften Naschmarkt oder genießen Sie die Aussicht bei einer Fahrt mit dem Riesenrad im Wiener Prater. Den Reisetermin kann der Gewinner/die Gewinnerin in Absprache mit dem Reisebüro selbst wählen. Sie erhalten von uns einen Gutschein.

Der Preis: Wochenendreise für zwei Personen nach Wien

Anreise/Rückreise mit der Bahn für zwei Personen ab Rheinland-Pfalz, 2. Klasse, Sitzplatzreservierung

mit der Bahn für zwei Personen ab Rheinland-Pfalz, 2. Klasse, Sitzplatzreservierung drei Übernachtungen für zwei Personen , 4-Sterne-Hotel, Doppelzimmer, Frühstück

, 4-Sterne-Hotel, Doppelzimmer, Frühstück Eintrittskarten Kategorie 2 für ein Strauss- oder Mozart-Konzert des Wiener Hofburg Orchesters (in der Hofburg oder alternativ dem Konzerthaus)

Kategorie 2 für ein Strauss- oder Mozart-Konzert des Wiener Hofburg Orchesters (in der Hofburg oder alternativ dem Konzerthaus) Gutschein in Höhe von 50 Euro pro Person für ein Abendessen in einem Restaurant in der Wiener Innenstadt

in der Wiener Innenstadt Vienna Flexi Pass für zwei Personen: Besuch von drei Sehenswürdigkeiten (diese können aus insgesamt 40 Sehenswürdigkeiten ausgewählt werden)

Melden Sie sich an und stimmen Sie den Teilnahmebedingungen zu. Die Auslosung des Gewinners/der Gewinnerin findet am Dienstag, 14.11. nach Bewerbungsschluss statt. Er/Sie wird telefonisch benachrichtigt und der Gutschein postalisch zugestellt.

Teilnahmezeitraum ist Dienstag, 7.11.2023, 6 Uhr bis Dienstag, 14.11.2023, 10 Uhr.

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.