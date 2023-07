Fürstin Gabriela zu Sayn-Wittgenstein-Sayn – die Königin der Schmetterlinge

Fürstin Gabriela zu Sayn-Wittgenstein-Sayn lebt für Tiere und Natur. Ihr absolutes Herzensprojekt ist der Schmetterlingsgarten, den die Adelige an ihrem Schloss in Sayn geschaffen hat. Die 72-Jährige möchte allen Menschen und vor allem Kindern die Natur näherbringen. Jeden Tag ist die Fürstin in ihrem Schmetterlingsgarten und legt selbst Hand an. Dieser Garten ist nicht nur das Zuhause für viele Schmetterlinge geworden, sondern auch für Schildkröten.

Royalexpertin Annelie Malun war zu Gast bei der siebenfachen Mutter und hat vieles über Schmetterlinge und andere Tiere gelernt, hat über Gleichberechtigung, Fehltritte in der Fürstenfamilie und über den Unfalltod ihrer Tochter Filippa gesprochen. Annelies Royale Welt Spezial aus dem Schloss Sayn.

Mehr Infos zum Garten der Schmetterlinge: https://www.sayn.de/garten-der-schmetterlinge