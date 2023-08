"Ich habe eine Verantwortung!" - das sind die Worte von Fürst Alexander zu Sayn-Wittgenstein-Sayn. Den gut bezahlten Bankerjob in München hängt er in den 1990er Jahren an den Nagel, um das im 2. Weltkrieg zerbombte Familienschloss in Sayn wieder aufzubauen. Seine Familie steht hinter diesem Mammutprojekt und so erschafft der Fürst den Familiensitz neu. In diesem Schloss zeigt er die bewegte Geschichte der Adelsfamilie. Er erzählt Annelie Malun unter anderem von seiner Mutter, Fürstin Marianne, der "Mamarazza".

Fotos der passionierten Fotografin, mit Prominenten, Künstlern und Adel, sind in einer Dauerausstellung im Schloss Sayn zu sehen. Und Fürst Alexander berichtet über die Besitztümer seiner Familie, die über große Umwege fast alle wieder ihre Heimat im Schloss der Adelsfamilie gefunden haben. Annelies Royale Welt – Spezial aus dem Schloss Sayn. Der royale Podcast "Annelies Royale Welt" - alle 14 Tage neu - informativ, kurzweilig und unterhaltsam.