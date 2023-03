Monaco steht für Luxus, Jetset, Formel 1 und tolles Wetter. Fürst Albert, Sohn der legendären Grazia Patrizia und von Fürst Rainier, ist der Regent des Zwergenstaats. 2005 übernimmt er den Job nach dem Tod seines Vaters. Es bricht eine neue Zeit für ihn an. Als junger Prinz ist Albert immer wieder in den Schlagzeilen, es geht um Partys und schöne Frauen. Bis zu 200 Frauen werden Albert nachgesagt. Zwei uneheliche Kinder erkennt er an. 2011 wird er solide und heiratet die südafrikanische Profi-Schwimmerin Charlène Wittstock, mit der er die Zwillinge Gabriella und Jacques bekommt. Schlagzeilen über eine angebliche Ehekrise oder sogar eine Trennung sitzt er aus.

Seine Herzensangelegenheit ist der Schutz der Meere und seit Jahren setzt er sich mit seiner eigenen Stiftung für den Klimaschutz ein. In der neuen Folge „Annelies Royale Welt“ geht es um den Menschen Albert, um ein nicht so ruhiges Leben als junger Prinz und das Verhältnis zu seinen Schwestern Caroline und Stéphanie. Fast ein Jahr lang hat er sich als alleinerziehender Vater um seine Zwillinge gekümmert. In der Welt ist er ein gern gesehener und ernstgenommener Staatsmann. Royaleexpertin Annelie Malun hat Royal-Reporter Jürgen Worlitz zu Gast, der Fürst Albert etliche Male getroffen hat und gibt Einblicke in das Fürstentum und die Fürstenfamilie von Monaco.



Hier im royalen Podcast „Annelies Royale Welt“. Der royale Podcast „Annelies Royale Welt“ - alle 14 Tage neu – informativ, kurzweilig und unterhaltsam.