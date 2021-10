Direkt aus London - Auf den Spuren von Lady Di - Special

Am 29.Juli 1981 hielten die royalen Fans den Atem an, als Lady Di vor der St. Paul´s Cathedral in London aus der Kutsche der britischen Königsfamilie stieg. Endlich bekam man das Brautkleid zu sehen, das bis dahin geheim gehalten wurde. Das weltbekannte Hochzeitskleid ist jetzt im Kensington Palast in London zu sehen. Royalexpertin Annelie Malun war vor Ort und hat es sich angeschaut. Außerdem hat sie sich auf die Spuren von Lady Di rund um den Kensington Palast begeben. Zusammen mit Joe Little vom “Majesty Magazine” hat sie die imposante St. Paul´s Cathedral besucht, in der damals die royale Hochzeit mit dem zukünftigen König, Prinz Charles, stattfand. Diese Episode “Annelies Royale Welt” ist eine mit ganz persönlichen Eindrücken davon, wie die Spuren der so geliebten Lady Di bis heute nachwirken.

„Annelies Royale Welt“, alle zwei Wochen neu. Hintergründig, kurzweilig und unterhaltsam.