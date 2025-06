Die Royals beim Papst – über Etikette, Gesprächsthemen und Geschenke

per Mail teilen

Eine private Audienz beim Papst ist selbst für die Royals eine besondere Ehre. In dieser Podcast-Episode von "Annelies Royale Welt" ist Journalist und Vatikan-Kenner Andreas Englisch zu Gast, der schon einige Päpste und viele dieser Audienzen erlebt hat. Er spricht über die Etikette, die Gesprächsthemen und die besonderen Geschenke. Außerdem kennt er das Ranking der Royals, das im Vatikan gilt.



Info in eigener Sache: Am 14. Juni 2025 gibt es eine Live-Podcast-Aufnahme von "Annelies Royale Welt" im Sendesaal des SWR Studios in Kaiserslautern. Von 16 bis 17:30 Uhr, im Rahmen der "Langen Nacht der Kultur". Seid dabei! Wir freuen uns auf Euch!