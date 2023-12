Der royale Jahresrückblick – so war 2023

per Mail teilen

2023 war ein Jahr mit vielen royalen Highlights: King Charles und seine Krönung, runde Geburtstage, Staatsbesuche, erwachsene Thronfolger und Skandale. Für die britische Königsfamilie und die Monarchie sind neue Zeiten angebrochen. Prinz Harry und Meghan Markle haben für Schlagzeilen gesorgt und in den anderen europäischen Königshäusern steht die nächste Generation schon in den Startlöchern. Die beiden Royalexpertinnen Annelie Malun und Julia Melchior lassen zusammen mit Chrissi Karn das royale Jahr Revue passieren. Sie freuen sich auf ein spannendes royales Jahr 2024. Happy New Year!

Der royale Podcast „Annelies Royale Welt“. Informativ, unterhaltsam und spannend!

Royaler Jahresrückblick.

In der ARD Mediathek „Der krönende Abschluss-das royale Jahr 2023“