per Mail teilen

Das Leben nach dem Megxit geht für Prinz Harry und Herzogin Meghan weiter. Fernab von Großbritannien in den USA. Sie müssen ihre neue Marke „Archewell“ aufbauen und gut verkaufen. Dafür wurden millionenschwere Verträge abgeschlossen und auch in Sachen Lebensstil denkt man bei den Sussexes eher größer. Ein Jahr hatten die beiden nun Zeit sich fernab vom britischen Königshaus zu justieren und 2021 stehen weitere Verhandlungen mit der Queen an. Wie geht es mit den beiden weiter?

Royalexpertin Annelie Malun hat mit Royalfan Christian Karn über den Megxit und die Folgen gesprochen.

„Annelies Royale Welt“, alle zwei Wochen neu. Unterhaltsam und kurzweilig.