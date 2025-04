Ein Land eingehüllt in orange, oder wie man in den Niederlanden sagt: in oranje. Tausende Menschen in Partystimmung. An keinem anderen Tag wird in den Niederlanden so groß gefeiert wie am Königstag. Immer mittendrin: Das niederländische Königspaar König Willem-Alexander und Königin Máxima sowie Kronprinzessin Catharina-Amalia und ihre Schwestern.

Das war nicht immer so. Seit der Einführung des Tages im 19. Jahrhundert gab es einige Änderungen und im Jahr 2009 überschattete ein schlimmes Ereignis den Koningsdag. Über die Geschichte des Nationalfeiertags redet Royal-Expertin Annelie Malun zusammen mit Chrissi Karn.

Am 14. Juni 2025 Live-Podcast-Aufnahme "Annelies Royale Welt" im Sendesaal des SWR Studios in Kaiserslautern. Von 16 bis 17 Uhr 30 Uhr, im Rahmen "Lange Nacht der Kultur".