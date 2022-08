Bauchfrei in einem Möbelhaus in Bayern oder mit lauter Musik auf Radtour durch die Berge. Das sind die Fotos, die von dem thailändischen König Rama X. gezeigt werden. In der Yellow Press wird über seinen Umgang mit seinen Ehefrauen und Geliebten geschrieben. Doch wie tickt dieser Monarch und wie geht es im thailändischen Königshaus zu? Royalexperte Jürgen Worlitz war wie kein anderer Journalist viele Male in Thailand, hat die Mutter des Königs, Sirikit kennengelernt und auch den jetzigen Thaikönig auf Galas und Festen erlebt. Jürgen Worlitz erzählt sehr eindrücklich seine Erlebnisse in Thailand. „Annelies Royale Welt“, alle zwei Wochen neu. Hintergründig, kurzweilig und unterhaltsam.