Das Staatsbegräbnis der Queen in London

Rund eine Million Menschen sind zu dem Staatsbegräbnis der Queen im September nach London gekommen, darunter auch der royale Fan Luisa. Luisa hat den erfolgreichen royalen Instagram-Account „Royal Women of Europe“, den sie nach dem Tod erst einmal abändert und ganz der Queen und der britischen Königsfamilie widmet. Luisa fliegt nach England und erlebt die Beisetzung von Queen Elizabeth II. mit. Die Prozession der Kinder und Enkel der Queen nach dem Gottesdienst in der Westminster Abbey mit den Soldaten wird ihr für immer in Erinnerung bleiben. Auch Royalexpertin Annelie Malun ist vor Ort und berichtet tagelang für Radio und TV von diesem historischen Ereignis. Wie es für die beiden war, Ihre Eindrücke und Erlebnisse in London, hier in „Annelies Royale Welt“. Und sie sprechen auch über die Bedeutung royaler Frauen und wie sich ihre Rollen verändert haben.