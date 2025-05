Das Leben eines jungen Adeligen – Vincent Freiherr von Preuschen von und zu Liebenstein

per Mail teilen

In dieser Folge ist Vincent Freiherr von Preuschen von und zu Liebenstein zu Gast. Ein junger Adeliger aus der Nähe von Stuttgart, ein Mensch mit vielen Facetten. Der 24-Jährige erzählt Royal-Expertin Annelie Malun unter anderem, wie es ist, mit einem besonderen Namen aufzuwachsen, wie wichtig Familienrituale und der Knigge sind. Seine große Leidenschaft ist die von ihm gegründete "Black Tulip Society", eine exklusive Vereinigung von jungen Menschen aus Adel und der High Society, für die er Bälle und Veranstaltungen organisiert.

"Annelies Royale Welt" – der royale Podcast. Informativ und unterhaltsam.

Info in eigener Sache: Am 14. Juni 2025 gibt es eine Live-Podcast-Aufnahme von "Annelies Royale Welt" im Sendesaal des SWR Studios in Kaiserslautern. Von 16 bis 17:30 Uhr, im Rahmen der "Langen Nacht der Kultur". Seid dabei! Annelie freut sich auf Euch!