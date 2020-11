per Mail teilen

Corona macht auch vor Königen nicht halt. Der schwedische Prinz Carl Philip und seine Frau Prinzessin Sofia haben sich infiziert. Am spanischen Hof hat der König Hausarrest.

Prinz Carl Philip von Schweden und Prinzessin Sofia haben sich mit Corona infiziert. Beide haben nur leichte Symptome. Imago Sandberg Magnus/Aftonbladet/TT-Royal

Der schwedische Prinz Carl Philip und seine Frau Prinzessin Sofia sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 41-jährige Sohn von König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia und seine 35-jährige Frau zeigten "leichte Grippe-Symptome" und hätten sich gemeinsam mit ihren beiden Kindern in Stockholm in häusliche Quarantäne begeben, teilte das schwedische Königshaus am Donnerstag mit.

Das Königspaar Carl Gustaf und Silvia sowie Carl Philips ältere Schwester, Kronprinzessin Victoria, und deren Mann Prinz Daniel werden demnach nun ebenfalls getestet.

Nach Informationen der Zeitung "Aftonbladet" hatte die Königsfamilie in der vergangenen Woche an der Beerdigung von Königin Silvias Bruder teilgenommen. Ihre Corona-Tests vor der Zeremonie seien jedoch allesamt negativ ausgefallen.

Hat Sofia das Virus eingeschleust?

Prinzessin Sofia (Mitte) unterstützt das Personal des Sophiahemmet-Krankenhaus in Stockholm als freiwillige Pflegeassistentin. picture-alliance / Reportdienste DPR

Prinzessin Sofia hatte zu Beginn der Pandemie für positive Schlagzeilen gesorgt, als sie im Sophiahemmet-Krankenhaus in Stockholm als freiwillige Pflegeassistentin mit anpackte. Ihren Einsatz setzte sie seitdem in Teilzeit fort.

König Felipe aus Spanien in Quarantäne

König Felipe isoliert sich im Palast. Er hatte mit einer Corona-positiv getesteten Person Kontakt. picture-alliance / Reportdienste Juan Carlos Rojas

Auch das spanische Königshaus muss sich mit Corona auseinandersetzen. König Felipe VI. hat sich am Montag nach einem Corona-Kontakt in eine zehntägige Quarantäne begeben. Das habe der Königspalast mitgeteilt, berichteten spanische Medien übereinstimmend.

Der König habe erfahren, dass eine Person, mit der er am Sonntag engeren Kontakt hatte, positiv auf das Coronavirus getestet worden sei. Felipe habe für die Zeit der Quarantäne alle Termine abgesagt. Über den Zustand des Staatsoberhauptes wurde zunächst nichts bekannt.

Königin Letizia und die beiden Töchter sind nicht betroffen

Seine Frau, Königin Letizia, sowie seine beiden Töchter, Prinzessin Leonor und die Infantin Sofía, könnten jedoch weiter ihren normalen Tätigkeiten nachgehen, hieß es.

Letizia war bereits im März während der ersten Corona-Welle in Quarantäne, ebenso wie Leonor, die Thronfolgerin, nachdem es in ihrer Schulklasse einen Corona-Fall gegeben hatte.

Entwarnung im norwegischen Königshaus

König Harald von Norwegen und seine Frau Sonja hatten Glück. Ihre Corona-Tests waren negativ. picture-alliance / Reportdienste Erik Edland/TV2/NTB scanpix/dpa

In Norwegen sind die Corona-Tests von König Harald V. und Königin Sonja negativ ausgefallen. Die beiden 83-Jährigen verlassen damit nach Angaben des norwegischen Königshauses ihre Quarantäne, in die sie wegen eines bestätigten Corona-Falls am Hof vor einer Woche gegangen waren. Ab Freitag ist das Königspaar auch offiziell zurück im Dienst.