20 Jahre verheiratet: König Charles und Königin Camilla

Nach Jahrzehnten des Versteckspiels ist der Tag der Tage für das Liebespaar Charles und Camilla gekommen: Am 9. April 2005 heiraten sie in dem Standesamt in Windsor.

Ein Happy End in der Royal Family mit Hindernissen! Nicht nur, wenn man auf die Jahre vor der Hochzeit schaut, sondern auch auf die Tage vor der Hochzeit. Da mussten Charles und Camilla noch so einiges bewältigen. Über die Hochzeit und die Tage davor redet Royalexpertin Annelie Malun zusammen mit Chrissi Karn.

"Annelies Royale Welt" ist der Podcast von Royal-Expertin Annelie Malun – mit spannenden Einblicken in die Königshäuser. Hintergrundinfos garantiert! Informativ, erfrischend und kurzweilig. Alle 14 Tage neu.