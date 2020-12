"I Can See Clearly Now" war sein größter Hit. Der Pop- und Reggae-Künstler Johnny Nash ist am 6. Oktober 2020 im Alter von 80 Jahren gestorben. In den 1950ern startete er seine Karriere als Sänger. Später gründete er mit anderen eine Plattenfirma und nahm zum Beispiel die Band von Reggae-Legende Bob Marley unter Vertrag. Die Coverversion von Bob Marleys "Stir It Up" und der Pop-Hit "Hold Me Tight" zählen zu Nashs bekanntesten Songs.

picture-alliance / Reportdienste United Archives / Helmut Reiss