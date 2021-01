In den Zoos von Rheinland-Pfalz gibt es viele exotische und heimische Tiere zu bestaunen. Zum Beispiel Kattas. Diese Halbaffen sind eigentlich in Madagaskar zuhause. Hier schaut der kleine Albus neugierig in die Kamera. Er lebt mit Mama und Papa Katta und vielen Geschwisterchen im Tiergarten Worms.

SWR Foto: Ben Pakalski