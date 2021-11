...vor Millionen Zuschauern gaben sich Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross das "Ja-Wort". Das Schlagertraumpaar heiratete am Samstagabend live im Ersten in der TV-Show "Schlagerlovestory.2020". Trauzeuge war Florian Silbereisen. Wir schauen uns an, wie alles angefangen hat.

ard-foto s1 ARD/JürgensTV/Dominik Beckmann