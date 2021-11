Prinzessin Anne gilt als brillante Reiterin. 1971 gewinnt sie in Burgley die Europameisterschaft im Military-Reiten. 1976 nimmt sie an den Olympischen Spielen in Montreal teil. Doch ein Sturz lässt sie auf Rang 24 zurückfallen.

picture-alliance / Reportdienste central press/ (c) dpa - Fotoreport