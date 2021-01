Am Prinzentag hat König Willem-Alexander in der St. Jakobus-Kirche in Den Haag die Thronrede gehalten. Mit dieser Rede wird das parlamentarische Sitzungsjahr in den Niederlanden eröffnet. Wegen Corona musste das königliche Paar aber auf die traditionelle Kutschfahrt verzichten (15.9.2020).

Imago PPE