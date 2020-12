Happy Birthday, kleiner Prinz! Am 22. Juli 2020 wird Prinz George sieben Jahre jung. Mittlerweile ist aus ihm ein richtiger royaler Lausbub geworden! Die Fotos ihres Erstgeborenen hat seine Mutter Herzogin Kate übrigens selbst gemacht.

Duchess Of Cambridge/Duke and Duchess of Cambridge via AP/dpa (Montage: SWR)