Zuletzt hatte Diana einen Geliebten, den Geschäftsmann Dodi Al-Fayed, der in Paris lebte. Am 31. August 1997 starben Diana und Dodi bei einem Autounfall in Paris, verursacht durch den Fahrer des Wagens. Ein schwerer Gang in Trauerkleidung: Die engsten Angehörigen von Prinzessin Diana gehen am 6. September 1997 in London zur Trauerfeier. Von links nach rechts: Prinz Philip (Dianas Schwiegervater), Prinz William (ihr älterer Sohn), der Earl of Spencer (ihr Bruder), Prinz Henry, genannt Harry (ihr jüngerer Sohn) und ihr geschiedener Mann Prinz Charles.

