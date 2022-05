Wanderschuhe an, Rucksack auf und mit ein bisschen Glück sind Sie beim SWR4 Wanderspaß dabei. Am Samstag 28. Mai 2022 ist es wieder so weit, dann wandern wir zusammen mit Ihnen, den SWR4 Hörerinnen und Hörern.

picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Wir nehmen Sie mit auf eine mittelschwere Tour im Nordpfälzer Bergland. Auf der rund 7 Kilometer langen Strecke gibt es immer wieder schöne Aussichten zu genießen und es ist Zeit für Gespräche mit den Machern Ihres Lieblingssenders. Mit dabei sind SWR4 Moderatorin Iris Kruse, SWR4 Moderator Jürgen Rademacher und SWR4 Wetterexperte Stefan Bender. Nach der Wanderung wartet an der Hütte ein Bühnenprogramm mit SWR4 Schlagerparty-Moderator und Sänger Jens Alinia auf alle Teilnehmer. Insgesamt 15 Hörerinnen und Hörer können die Teilnahme für sich und je eine Begleitung gewinnen.