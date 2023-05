Mehrere Tage wurde in Großbritannien die Krönung von König Charles III. und Königin Camilla gefeiert. Viele tausende Menschen waren nach London gekommen, um dieses historische Ereignis mitzuerleben, fast 70 Jahre nach der Krönung von Queen Elizabeth. In London mit dabei Royalexpertin Annelie Malun. Sie berichtete tagelang für TV und Radio und hat in diesen Tagen sehr viel erlebt. Wie die persönliche Begegnung mit Mitgliedern der Royal Family war und welche exklusiven Angebote man als royale Reporterin so bekommt, all das hier in dieser Spezialfolge. Denn wie heißt es so schön: wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen! Inklusive Überraschungsmomente für den royalaffinen Chrissi Karn. Eine Spezialfolge mit royalen Insights und Tipps für die nächste royale Londonreise.