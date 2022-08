Royal-Expertin Annelie Malun plaudert bei SWR4 regelmäßig über die neusten Geschichten aus den Königshäusern. Wir haben mit ihr über ihre Begeisterung fürs Royale und ihren neuen Podcast gesprochen.

Du bist seit vielen Jahren die Royal-Expertin bei SWR4 und berichtest über die Hochzeiten, bunten Geschichten und die Skandale der Königshäuser. Woher kommt deine Begeisterung für die royale Welt?

Das ist mir quasi in die Wiege gelegt worden. Meine Mutter war ein glühender royaler Fan, konnte genau sagen, wer mit wem verwandt ist und welche Neuigkeiten es gibt.

Sie kaufte sich jede Woche die einschlägigen Zeitschriften. Und wir haben zusammen 1982 die Hochzeit von Charles und Diana im Fernsehen gesehen. Das war ein Mittwoch und mitten in den Sommerferien. Gott sei Dank!

Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern wie schockiert meine Mutter war, als Fürstin Gracia Patricia tödlich verunglückt ist.

Meine Begeisterung für die royale Welt habe ich nie verloren. Das setzte sich fort mit meiner besten Freundin Nicole, mit der ich dann später immer die royalen Ereignisse gesehen und besprochen habe.

Was war dein spektakulärstes Zusammentreffen mit einem Royal?

Das war im Herbst 2018, als König Willem-Alexander und Königin Máxima bei uns in Rheinland-Pfalz zu Gast waren. Ich hatte das Glück zu einem ausgewählten Kreis dazuzugehören, der mit ihnen eine Fahrt auf dem Rhein machen konnte.

Leider waren keine Interviews erlaubt, aber die beiden haben mich immerhin gegrüßt. Das Ganze war ein Arbeitsbesuch und sie hatten öffentliche Gesprächsrunden mit Wirtschaftsvertretern. Ich konnte sie dabei sehr gut beobachten und kam auch mit einer von Máximas Kammerzofen ins Gespräch.

Dann habe ich noch den Journalisten Andrew Morton, der das spektakuläre Buch über Prinzessin Diana geschrieben hat, getroffen. Da war ich am 20. Todestag von Prinzessin Diana vor dem Kensington Palast in London und interviewte ihn. Ein sehr interessanter Mensch!

Welchen Royal würdest du gerne mal persönlich treffen?

Auf meiner persönlichen Wunschliste stehen auf Platz 1: Queen Elizabeth zusammen mit Prinz Philip. Auf Platz 2: Prinz Charles und auf Platz 3: Schwedens Kronprinzessin Victoria.

Aber gib's zu, wenn du für die SWR4 Hörer von großen royalen Hochzeiten in Großbritannien oder anderswo berichtest, dann bringst du doch bestimmt auch royale Andenken mit. Welches dieser Andenken hütest du wie einen Schatz?

SWR4 Royal-Expertin Annelie Malun mit ihrem Souvenir zur "Royal Wedding" von Harry und Meghan. SWR SWR -

Eine Blume aus der Blumendeko der Kapelle in Windsor, in der Prinz Harry und Herzogin Meghan geheiratet haben. Die hatte ich am frühen Abend am Tag der Trauung ergattert. Ich war ja vor Ort und habe für SWR4 Rheinland-Pfalz live den ganzen Tag über berichtet. Ein tolles Erlebnis!

Und diese Blume habe ich zusammen mit der Dankeskarte für die Hochzeitswünsche einrahmen lassen.

Sieht es bei dir zuhause auch so ein bisschen wie im Buckingham-Palast aus?

Außer alte Dielenböden und Stuck an den Zimmerdecken - nein.

Bei SWR4 hältst du die Hörer ja immer auf dem Laufenden, was es so Neues aus den Königshäusern gibt. Was erfahren wir darüber hinaus in deinem neuen Podcast "Annelies Royale Welt"?

Ich liefere Hintergrundinformationen und möchte den Hörern auch royales Wissen mitliefern. Und es soll Zeit sein für die Nachricht hinter der Nachricht.

Es wird auch mal einen Podcast zu einem einzigen Thema geben, wie die Thronfolger oder die Hoflieferanten der Queen.