Zeit für Urlaub! Nicht nur die Queen atmet in Schottland mal durch oder Prinz William und seine Familie auf den Scilly Islands. Auch Royalexpertin Annelie Malun und Royalfan Chrissi Karn nehmen sich eine Auszeit. Aber nur bis Oktober! Dann geht es weiter mit vielen spannenden royalen Themen. Die Königshäuser werden bestimmt Stoff für viele neue, tolle Folgen bieten! Gut erholt wird Royalexpertin Annelie Malun nach der Sommerpause zurückkommen in Annelies Royale Welt - wie immer unterhaltsam, mit Informationen und Geschichten hinter den Geschichten. Eine spannende Story zu Spaniens Ex-König Juan Carlos liegt schon auf dem Tisch... We will meet again! Mit Tee und Shortbread.