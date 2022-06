70. Thronjubiläum der Queen: 4 Tage royale Party in London

per Mail teilen

Das 70. Thronjubiläum der Queen wurde groß gefeiert – mit fast zwei Millionen Menschen allein in London. Zum Auftakt der Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ zeigte sich die Queen auf dem Balkon des Buckingham Palastes. Dann die große Jubiläumsparty vor dem Palast mit vielen Stars und einer gigantischen Lichtshow.

Royalexpertin Annelie Malun war in London und hat an den vier Tagen „Platinum Jubilee“ kein Event ausgelassen. Sie erzählt wie es war, als Prinz Harry und Herzogin Meghan zum ersten Mal nach ihrem Rückzug aus dem britischen Könighaus wieder zu sehen waren und wie erhebend der besondere Balkonmoment am Buckingham Palast war.

„Annelie Royale Welt“, alle zwei Wochen neu. Hintergründig, kurzweilig und unterhaltsam.