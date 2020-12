per Mail teilen

Zu Weihnachten gibt es viele Bräuche und Traditionen. Wo kommt aber zum Beispiel der Weihnachtsmann genau her? Wir verraten, was hinter unseren Weihnachtsbräuchen steckt.

Der Adventskranz hat seinen Ursprung in Hamburg. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Der Adventskranz

An jedem Adventssonntag eine Kerze am Adventskranz anzünden. Das ist noch gar nicht so lange Tradition. 1839 baute der Hamburger Erzieher Johann Hinrich Wichern einen Holzkranz mit 23 Kerzen, um den Kindern das Warten auf den Heiligen Abend zu verkürzen. Jeden Tag wurde eine Kerze angezündet.

Um das Jahr 1900 herum war der Kranz dann in ganz Deutschland verbreitet. Jetzt allerdings als Kranz aus Tannenzweigen und mit nur noch vier Kerzen darauf.

Küssen unterm Mistelzweig hat eine lange Tradition. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Küssen unterm Mistelzweig

Von dieser sehr romantischen Tradition ist leider nicht bekannt, wann sie zum ersten Mal in die Tat umgesetzt wurde. Sicher ist aber, dass Menschen schon seit Jahrhunderten von Mistelzweigen fasziniert sind. Die Pflanze symbolisiert Glück, Mut, Fruchtbarkeit und Gesundheit. Wer sich also unter einem Mistelzweig küsst, der möchte diese Dinge für seine eigene Partnerschaft haben.

Zwar sind die Weihnachtsbäume nicht überall so groß wie hier in New York, dafür haben sie aber eine lange Tradition. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Der Weihnachtsbaum

Diese Tradition wird in sehr vielen Familien gepflegt und ist auch sehr alt. Ein grüner Zweig im Winter im Haus war schon im Mittelalter ein Zeichen für Hoffnung und neues Leben. Im Jahr 1419 wurde zum ersten Mal ein Weihnachtsbaum erwähnt. Er stand mit Äpfeln, Nüssen und Lebkuchen behängt im Freiburger Heilig-Geist-Spital.

Früher standen Weihnachtsbäume meist wie Maibäume draußen auf der Straße. Erst um 1800 wurden die Bäume mehr und mehr im Haus aufgestellt, damals vor allem in protestantischen Familien. In katholischen Familien standen häufiger Krippen.

Das Christkind ist eine eher jüngere Tradition. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Das Christkind

Das Christkind ist gar nicht so alt, wie viele vielleicht denken. Das Christkind geht nicht auf die Zeit von Jesus Christus zurück, sondern ist eine Erfindung von Martin Luther. Die Protestanten lehnen ja bekanntlich die Heiligenverehrung in der katholischen Kirche ab. Martin Luther entwickelte deswegen die Figur des Christkinds. Es beschenkt an Weihnachten die Kinder und nicht der Heilige Nikolaus.

Der Weihnachtsmann ist keine Erfindung von Coca-Cola. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Der Weihnachtsmann

Der Weihnachtsmann ist wahrscheinlich mit der Jüngste unserer Weihnachtsbräuche. Dabei stimmt die häufig verbreitete Geschichte allerdings nicht, dass der amerikanische Getränkehersteller Coca-Cola den Weihnachtsmann erfunden haben soll.

Zum ersten Mal wird der Weihnachtsmann im Jahr 1835 von Hoffmann von Fallersleben in seinem Lied "Morgen kommt der Weihnachtsmann" erwähnt. Sicher ist aber, dass Coca-Cola viel zur Popularität des Weihnachtsmanns beigetragen hat. Santa Claus, wie er in den USA heißt, war immer wieder zu Weihnachten in der Werbung des Konzerns zu sehen.