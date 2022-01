per Mail teilen

Tüftler und Denker aus Baden-Württemberg haben etwas neues vollbracht: einen „Elektrolyseur“, der schon nächstes Jahr in Serie gehen soll und weltweit exportiert werden könnte. Das ist eine Anlage, die mithilfe von erneuerbarem Strom Wasserstoff herstellt. Denn Batterien sind bei weitem nicht die einzige klimaneutrale Antriebsmöglichkeit für Busse, LKW und Autos in Zukunft. Astrid Meisoll hat es sich in Stuttgart angesehen.