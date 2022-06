Schicken Sie uns Ihren Wander-Tipp für Baden-Württemberg!

per Mail teilen

Wanderschuhe raus und mit Holger Bentzien Baden-Württemberg entdecken! Im August wandert unser Moderator eine Woche durchs Land - gemeinsam mit Ihnen auf Ihrer Lieblingstour.

Beim Wandern um Stuttgart: Blick auf die Grabkapelle auf dem Württemberg dpa Bildfunk Bernd Weißbrod

Durch die Stuttgarter Weinberge streifen, am Ufer der Donau in Sigmaringen eine Vesperpause machen oder die Aussicht im Schwarzwald genießen? Holger Bentzien will gemeinsam mit Ihnen das Land zu Fuß erkunden:

"Wandern ist herrlich. In Bewegung sein, die Natur spüren und dann auch irgendwo einkehren. Das sind immer schöne Tage."

In der ersten Augustwoche wird er jeden Tag eine Wandertour in Baden-Württemberg machen, immer in einer anderen Region – und wo es hingeht, sagen Sie!

Mögliches Wanderziel: das Schloss Sigmaringen an der Donau picture-alliance / Reportdienste picture alliance / blickwinkel/allOver/TPH | allOver/TPH

Mit Holger Bentzien Ihre Lieblingstour wandern

Schlagen Sie Holger Ihre Lieblingswanderstrecke vor und wandern Sie diese dann gemeinsam mit ihm. Ab dem 1. August schnürt unser SWR4 Moderator täglich die Wanderstiefel. Die Tagestouren sollen dabei so gewählt werden, dass sie danach von Holger Bentzien als Sommertipp für alle SWR4 Hörerinnen und Hörer präsentiert werden können.

"Ich freue mich auf tolle Vorschläge und denke, dass Touren bis 20 Kilometer gut machbar sind. Gerne dürfen neben der schönen Wege auch tolle Aussichtspunkte, Biergärten und Sehenswürdigkeiten mit dabei sein."

Das große Finale soll am 5. August eine Wanderung durchs Remstal zum Deutschen Wandertag nach Fellbach sein, die Sie vorschlagen.

Füllen Sie bitte einfach unten die Felder mit Ihren Daten aus und schreiben Sie uns ein paar Infos zu Ihrer vorgeschlagenen Wandertour. Und vielleicht geht Holger Bentzien ja mit Ihnen wandern.

