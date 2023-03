Im Duell der Sportvereine bei SWR4 Verein(t) hat der VfB Wiesloch 1907 die Nase vorn. Wiesloch kam bei der Abstimmung im dritten Finale auf rund 61 Prozent der Stimmen, Konkurrent SV Hochhausen 1966 auf rund 39 Prozent. Den Gewinn von 4.444 Euro will Wiesloch in einen Seminarraum stecken.

Jetzt können sie in Wiesloch die Ärmel hochkrempeln. Die 4.444 Euro von SWR4 Verein(t) - unterstützt von den Sparkassen im Land - will der VfB ins Vereinsheim stecken. In einem ordentlichen Seminarraum sollen die Mitglieder in Zukunft lernen können, was man zum Beispiel als Trainer wissen muss.

Der SV Hochhausen 1966 geht leider leer aus. Dort hatte man geplant, einen Spielplatz auf dem Vereinsgelände zu bauen.

Diese beiden Projekte standen zur Wahl

VfB Wiesloch 1907 e.V., 69157 Wiesloch

Der Keller wird zum Seminarraum. Das ist der Wunsch der Sportlerinnen und Sportler in Wiesloch, damit zukünftig vereinsinterne Weiterbildungen, Trainerworkshops und Veranstaltungen für Schulen stattfinden können. Material und sportliche Utensilien sind schon da, es fehlen aber noch viele Schränke, um dieses Material zu lagern.

SV Hochhausen 1966 e.V., 97941 Tauberbischofsheim-Hochhausen

Der Sportplatz soll zum Treffpunkt für Familien werden. Damit sich auch die Kinder und Lebenspartner der Fußballer, Bogenschützen und Dartspieler wohl fühlen, plant der SV Hochhausen einen Spielplatz auf dem Gelände. Mit dem Gewinn sollten Schaukel, Sandkasten und Rutsche finanziert werden.

