Die Eulen- und Greifvogelpflegestation HEINZ aus Bopfingen und der Kleintierzuchtverein Muggensturm standen in der letzten Runde von "SWR4 Verein(t)" zur Wahl. Sie haben abgestimmt, welches von beiden Projekten die ersten 4.444 Euro bekommt. Das Geld geht an den Kleintierzuchtverein Muggensturm.

Das sind die beiden Projekte der ersten Finalrunde

Eulen- und Greifvogelpflegestation HEINZ, 73441 Bopfingen

Auf der Ostalb kümmert sich Familie Schwenninger um Eulen und Greifvögel, die in Not geraten sind. Als Falkner ist Stefan Schwenninger seit vielen Jahren einer der Vogelexperten in der Region und erster Ansprechpartner für Nachbarn, für die Polizei und andere Tierschützer. In der privaten Eulen- und Greifvogelpflegestation soll eine Quarantänestation entstehen, wo die Vögel sich erholen können, ohne andere anzustecken.

Kleintierzuchtverein Muggensturm, 76461 Muggensturm

Die Kleintierzüchter in Muggensturm sind ein Familienverein. Jung und Alt kümmern sich um Zucht und Pflege von Hühnern, Enten, Hasen und anderen Tieren. Bevor die Anlage weiter wachsen kann, müssen die bestehenden Dächer saniert werden. Damit die Tiere weiterhin im Trockenen leben können, braucht der Verein finanzielle Unterstützung für die Anschaffung von Baumaterial.

Die Abstimmung ist bereits beendet.