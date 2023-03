SWR4 Verein(t) – Welches Projekt für Jung und Alt gewinnt 4.444 Euro?

Im letzten Finale von SWR4 Verein(t) stehen zwei Initiativen, die sich für die Gemeinschaft in ihrem Ort einsetzen. Jetzt sind Sie gefragt: Welches Projekt soll die 4.444 Euro, unterstützt von den Sparkassen im Land, gewinnen?

Sie können nur einmal pro E-Mail-Adresse abstimmen.

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.

Diese beiden Projekte stehen zur Wahl

Daheim in Harpolingen e.V., 79713 Bad Säckingen

Der Verein "Daheim in Harpolingen" setzt sich für eine generationenübergreifende Versorgung und Betreuung am Wohnort ein. Beim Projekt "Tischgemeinschaft" kommen die Jüngsten und die Ältesten am Mittag zusammen, werden mit regionalen Zutaten bekocht und profitieren voneinander. Die Senioren haben Gesellschaft und die Kinder werden am Nachmittag bei den Schularbeiten und beim Spielen betreut. Mit dem Gewinn bei SWR4 sollen die Räumlichkeiten der "Tischgemeinschaft" barrierefrei umgebaut werden.

Unser Lädle Hohenwart e.V., 75181 Pforzheim

Im kleinen Pforzheimer Stadtteil Hohenwart gab es keine Nahversorgung für den täglichen Bedarf. Und damit sich das ändert, hat sich Ende 2020 eine Gruppe ehrenamtlicher Helfer zum Verein "Unser Lädle Hohenwart" zusammengeschlossen, das im Herbst 2021 eröffnet wurde. Die Erstausstattung der Geräte und Verkaufsflächen wurde so günstig wie möglich gehalten und soll jetzt unter anderem mit besseren Kühltruhen und Jalousien erneuert werden.