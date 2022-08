Ex-Boxerin Regina Halmich: Nie aufgeben, auch wenn's mal weh tut

Regina Halmich wurde von der Presse gedemütigt und von Kollegen verhöhnt: Sie spricht im Interview ganz offen über ihre Karriere als Boxerin, die Widerstände im Frauenboxen und ihr neues Leben abseits des Boxrings.

Regina Halmich - die Boxlegende

Regina Halmich hat das Frauenboxen in Deutschland gegen viele Widerstände populär gemacht. Keiner wollte Anfang der 90er Jahre Frauen boxen sehen und die Vorurteile waren riesig. Die Karlsruherin hat sich immer durchgeboxt - 12 Jahre lang war sie ungeschlagene Weltmeisterin, ist gegen Moderator Stefan Raab in den Ring gestiegen und wurde sogar in die Internationale Hall of Fame des Boxens aufgenommen.

Der SWR4 Promitalk mit Jörg Assenheimer

