Gewinnen Sie Karten für das Konzert von Eloy der Jong auf der BUGA!

Am 3. September feiern wir gemeinsam mit Ihnen das SWR Familienfest auf der Bundesgartenschau in Mannheim. Eloy de Jong ist als Stargast mit dabei und gibt am Nachmittag ein Konzert, für das Sie Karten gewinnen können.

Das große SWR Familienfest findet dieses Jahr am ersten Septemberwochenende auf der BUGA in Mannheim statt. Sie bekommen einen Blick hinter die Kulissen des Südwestrundfunks, lernen bekannte Persönlichkeiten der SWR-Programme kennen und am Sonntag, 3. September, ist Eloy de Jong der Stargast auf der großen Hauptbühne. Am Nachmittag spielt er ein Konzert, für das Sie bei uns Karten gewinnen können. Mit den gewonnenen Eintrittskarten verbringen Sie einen ganzen Tag auf dem BUGA-Gelände, sind dann beim Konzert mit dabei und können uns auch im SWR4 Studio besuchen, aus dem wir am Sonntag live senden.