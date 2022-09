Tickets gewinnen fürs SWR4 Festival im Oktober

Im Oktober 2022 steigt wieder das SWR4 Baden-Württemberg Festival in der Phoenixhalle in Stuttgart. Mit dabei sind auch Mary Roos und Hartmut Engler. Und wir verlosen dafür je 5x2 Tickets.

Das SWR4 Festival im Oktober

Vom 14. bis 16. Oktober 2022 feiern wir mit Ihnen in der Phoenixhalle im Römerkastell in Stuttgart das SWR4 Baden-Württemberg Festival, zu dem wir viele Stars eingeladen haben. Für einige der Veranstaltungen ist in dieser Woche der Vorverkauf gestartet, für andere gibt es die Eintrittskarten nur zu gewinnen. Für zwei dieser exklusiven Programmpunkte haben Sie jetzt die Chance Tickets zu gewinnen. Einfach unten die Felder ausfüllen und schon sind sie in unserem Lostopf!

Tickets für Talks mit Mary Roos oder Hartmut Engler gewinnen

Am Festivalwochenende wird es zwei Ausgaben vom SWR4 Promitalk mit Jörg Assenheimer geben, bei denen Mary Roos am Freitag, den 14. Oktober, und Hartmut Engler von PUR am Sonntag, den 16. Oktober, zu Gast sein werden. In gemütlicher Runde plaudert Jörg Assenheimer mit den Stars über Leben, Karriere und aktuelle Projekte. Sie können mit einer Begleitung live mit dabei sein. Los geht es jeweils um 15:00 Uhr. Viel Glück!

Teilnahmeschluss ist Montag, der 26.9., um 16 Uhr.

Bitte lesen Sie vor dem Abschicken des Formulars die Teilnahmebedingungen.