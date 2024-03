Ulrike Trachte

per Mail teilen

Hörfunk, Fernsehen oder multimedial?

Große Leidenschaft für Radio und Multimedia, Fernsehen bisher gern vom Sofa aus.

Neigschmeckt oder aus dem Ländle?

Seit mehr als 10 Jahren neigschmeckt aus Niedersachsen.

Kaffee oder Tee?

Kaffee mit Milch in allen Varianten, im Winter gern auch mal ein Tee zum Plätzchen bzw. Gutsle.

Buch oder CD?

CD? Gibt’s die noch? Bei mir ist alles digital, auch das Buch. Nur Kinderbücher und Kochbücher stapeln sich noch bei uns daheim.

Sprint oder Marathon?

Dauerlauf – so fühlt man sich als Mutter von zwei Kindern oft: Ständig in Aktion und man muss immer dran bleiben an den vielen Alltagsaufgaben sonst wird der Berg noch größer. Auch im Job.

Berge oder Meer?

Meeeeeeeeer, Strand, Dünen, Wellen, steife Brise, Leuchtturm, Heuler und Schafe aufm Deich

Vesper oder 5-Gänge-Menü?

Am liebsten das 7-Gang-Tapas-Menü mit tollen spanischen Leckereien. Buen provecho!

Glas halbvoll oder halbleer?

Hab ich schon wieder das Glas mit dem Loch drin erwischt? Das gibt’s doch nicht! Bitte nachfüllen!