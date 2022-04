SWR4 Promitalk mit Jörg Assenheimer

per Mail teilen

SWR4 Moderator Jörg Assenheimer ist immer samstags im Gespräch mit prominenten Talkgästen. In jeder Sendung wird es auch eine kleine Überraschung für die Prominenten geben.

Der SWR4 Promitalk ist das absolute Herzensprojekt von Moderator Jörg Assenheimer.

"Es ist einfach das Schönste mit ganz unterschiedlichen Menschen ins Gespräch zu kommen und bei Promis ist man natürlich besonders neugierig: Wie sind die so, wenn man mal richtig Zeit hat, miteinander zu reden? Kann man ein bisschen hinter die Fassade gucken und Dinge erfahren, die man sonst nicht zu hören oder zu lesen kriegt?"

Prominente Gesprächspartner und ihre Geschichten

SWR4 Moderator Jörg Assenheimer freut sich ab April 2022 auf seine prominenten Gäste im SWR4 Promitalk, zum Beispiel auf Schlagerlegende Bernhard Brink, der in diesem Jahr 70 wird und seit 50 Jahren auf der Bühne steht. Bernhard Brink hat in den 70er und 80er Jahren die ganz wilden Schlagerzeiten mitgemacht. Ihm sind die Mädels in Scharen hinterhergelaufen und Jörg Assenheimer bohrt im Interview nach:

"Ich bin mal gespannt, wie er auf die Zeit zurückblickt und wie er’s nach der wilden Zeit denn geschafft hat mit seiner Ute eine echte Traumehe zu führen. 40 Jahre ohne Skandale und mit ganz viel Liebe, da frag ich gern nach dem Erfolgsgeheimnis."

Weitere Gäste zum Start des SWR4 Promitalks: TV-Legende und "Der Preis ist heiß"- Moderator Harry Wijnvoord, der im "zarten Alter“ von 72 noch mal heiratet. Kommende Gäste im SWR4 Baden-Württemberg Promitalk sind Comedian Matze Knop (9. April), Bergdoktor-Schauspielerin Natalie O'Hara (16. April), Reporter-Urgestein Werner Hansch (23. April), Schlager-Titan Bernhard Brink (30. April) sowie Comedian Bodo Bach (7. Mai).

Seien Sie gespannt auf weitere tolle Gäste.

Das Besondere am SWR4 Promitalk

Neben seinen spannenden Gesprächspartnern begrüßt Jörg Assenheimer außerdem in jeder Sendung einen Überraschungsgast. Das kann eine Person aus dem persönlichen Umfeld des Talkgastes sein oder ein befreundeter prominenter Kollege. Lassen Sie sich gemeinsam mit dem Talkgast überraschen. Außerdem hört sich SWR4 auch immer wieder mal auf der Straße um und lässt weitere Personen zu Wort kommen.

Der SWR4 Promitalk – immer samstags von 10 bis 12 in SWR4 Baden-Württemberg.