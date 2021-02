per Mail teilen

Wählen Sie die Lieder, die Sie am liebsten zu Fasching, Fastnacht und Karneval hören. Stimmen Sie ab und gewinnen Sie mit etwas Glück eines von vier Digitalradios.

Der SWR4 Hit-Marathon im SWR4 Konfetti-Radio

Wir feiern bei SWR4 Baden-Württemberg - Corona zum Trotz - die närrische Zeit. Feiern Sie mit! Seit heute, 6 Uhr, können hier Ihre vier Lieder wählen, die Sie am liebsten auf einer guten Konfetti-Party hören möchten. Die 44 Hits mit den meisten Stimmen spielen wir am Faschingsdienstag in unserem SWR4 Hit-Marathon im Radio.

Gewinnen Sie eins von vier Digitalradios

Wenn Sie wollen, können Sie nicht nur für Ihre vier Lieblingslieder stimmen, sondern mit der Abstimmung auch an unserem Gewinnspiel teilnehmen. Wir verlosen vier SWR4 Digitalradios unter allen Teilnehmern. Die Gewinner rufen wir dann während unserer Sendung am Dienstag an.

Hier geht's zur Abstimmung!

Abstimmungzeitraum & Sendezeit Abstimmen für den SWR4 Konfetti-Party-Hit-Marathon können Sie von Donnerstag, 11.2., 6 Uhr, bis Dienstag, 16.2., 10 Uhr .

für den SWR4 Konfetti-Party-Hit-Marathon können Sie . Im Radio hören Sie Ihre Top 44 Konfetti-Party-Hits am Dienstag, 16.2., von 13 bis 17 Uhr in SWR4 Baden-Württemberg.

So geht's: Abstimmen beim SWR4 Hit-Marathon