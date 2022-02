per Mail teilen

Mit "SWR4 Verein(t)" ruft SWR4 Baden-Württemberg alle Vereine und gemeinnützigen Organisationen im Land auf, ihre Projekte, Träume und Pläne rauszuholen und uns vorzustellen. Mit etwas Glück unterstützen wir Ihr Projekt.

Worum geht es bei SWR4 Verein(t)?

Wir wollen Sie unterstützen, den Corona-Staub wegpusten, den Pandemie-Muff rausschütteln, liegen gebliebene Projekte auf den Weg bringen.

Genau deshalb suchen wir Vereine und gemeinnützige Organisationen, die sich vor oder während der Pandemie Projekte vorgenommen haben, die nun angepackt werden sollen! Dabei ist es völlig egal, aus welchem Bereich der Verein oder die Organisation ist! Sport-, Musik-, Förder- oder Kulturverein? Alle sind willkommen.

SWR4 Baden-Württemberg möchte Ihnen mit der Unterstützung der Sparkassen im Land Rückenwind geben. Zu gewinnen gibt es vier Mal 4.444 Euro! Denn: Zusammenhalt, Gemeinschaft, gemeinsame Erfolge und Perspektiven sind wichtiger denn je.

Was müssen Sie tun, um zu gewinnen?

Vom 24. Februar bis 17. März können sich Vereine und gemeinnützige Organisationen bewerben, ihr Projekt vorstellen und erzählen, warum gerade sie Unterstützung brauchen und gewinnen sollten.

Im Anschluss werden insgesamt acht Projekte ausgewählt, die dann ab dem 21. März zur Abstimmung stehen.

Täglich werden zwei Projekte vorgestellt. Danach kann man online einem der beiden Projekte seine Stimme geben.

Wir sagen: SWR4 Verein(t). Auf die Projekte. Fertig. Los!

Begleitet wird die Aktion von SWR4 Baden-Württemberg und vom SWR Fernsehen. Wenn Sie gewinnen, erzählen wir Ihre Projektgeschichte bei uns im Radio und im Fernsehen. Also zeigen Sie ganz Baden-Württemberg, was für ein toller Verein Sie sind, wie toll Ihre Organisation ist und was durch Ihr Engagement alles auf die Beine gestellt wird.