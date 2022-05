Spiegeljahre (Teil 1)

Felix Huby und seine Werke

Felix Huby, der Erfinder von Bienzle und Miterfinder von Schimanski, hat neben 700 Filmskripten zahlreiche Bücher geschrieben. Er gehört zur "zweiten Generation" des neuen deutschen Kriminalromans. Sie entstand aus jenem Teil der Achtundsechziger-Bewegung, der in den 1970er-Jahren sein politisches Engagement in die gesellschaftskritische Fiktion verlagerte. Wie und warum es bei ihm so gekommen ist, das erzählt Felix Huby (geb. 1938) in "Spiegeljahre", dem dritten Band seiner autobiographischen Roman-Trilogie. Nach "Heimatjahre", wo die Nachkriegszeit behandelt, und "Lehrjahre", wo vom Aufbruch in den 1960er-Jahren berichtet wird, beleuchten die "Spiegeljahre" die turbulenten Siebziger. Der SWR machte aus dem Stoff drei Hörspiel-Zweiteiler, und nach einem spannenden Auftakt und einer galoppierenden Entwicklung überschlagen sich gegen Ende die Ereignisse: 1972 kommt Christian Ebinger alias Felix Huby als Korrespondent in die Stuttgarter »Spiegel«-Redaktion. Er recherchiert in einem Atommüll-Skandal und wird Berichterstatter beim Stammheim-Prozess. Er ist vor Ort, als Jean Paul Sartre Andreas Baader besucht, und er trägt bei zum Rücktritt von Ministerpräsident Filbinger.

Hubys Werk ist tief verwurzelt in der Mundart: "Schwäbisch ist ja, um es mit Thaddäus Troll zu sagen‚ ‚eine Sprache mit eigenem Wortschatz und eigener Grammatik, die sich auch in ihren Gefühlsinhalten völlig von der Hochsprache unterscheidet'. Die Sprache meiner Heimat, das Schwäbische, ist differenzierter, oft präziser, bildhafter und klarer als das sogenannte Schriftdeutsch."