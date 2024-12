Claudia Pohel ist eine schwäbisch-poetische Liedermacherin und im Wortsinn "vielsaitig". Denn sie begleitet sich bei ihren Auftritten selbst – auf der Harfe und auch auf der Gitarre. Claudia Pohel ist in einer musikalischen Familie in Wiesensteig im Kreis Göppingen aufgewachsen und lebt nun in Überlingen am Bodensee. Sie hat inzwischen ihre fünfte CD mit dem Titel "Jedem Tierle sei Pläs(s)ierle" herausgebracht. Als eine von mehreren Mundart-Künstlern ist sie am 9. November 2024 auf Einladung der "Muettersproch-Gsellschaft" bei einem Mundartabend in der Stadthalle in Singen am Hohentwiel aufgetreten.