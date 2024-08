Radtour durch das "romantische Franken" von Crailsheim bis nach Dinkelsbühl

per Mail teilen

Mit dem Fahrrad geht es bei dieser Tour über die "Frankenhöhe" von Crailsheim in Baden-Württemberg bis nach Dinkelsbühl zur "schönsten Altstadt Deutschlands" in Bayern.

Wissenswertes zur Radtour: Crailsheim – Dinkelsbühl Streckenlänge: insgesamt zirka 32 Kilometer einfache Strecke von Crailsheim nach Dinkelsbühl. Schwierigkeitsgrad: Die Strecke hat zwei etwas steilere Anstiege. Zum einen zur "Villa", zum anderen in Goldbach in den Wald auf die "Frankenhöhe". Danach geht es etwas wellig nach Dinkelsbühl durch Felder und Wiesen auf asphaltierten Wegen. Untergrund: Die Radstrecke ist überwiegend asphaltiert. Im Wald gibt es sehr gute, geschotterte Waldwege (feiner Schotter).

Crailsheim – Start der Tour

Crailsheim ist die zweitgrößte Stadt des Landkreises Schwäbisch Hall und die drittgrößte in der Region Heilbronn-Franken. picture-alliance / Reportdienste CHROMORANGE / August Forkel

Start der Radtour ist in Crailsheim das Schönebürgstadion. Das Stadion liegt etwa ein Kilometer außerhalb der Innenstadt.

Parkmöglichkeiten

Parkplatz Schönebürgstadion (Anschrift: Schönebürgstr. 79, 74564 Crailsheim).

Viele Parkplätze gibt es direkt vor dem Stadion. SWR

Ein toller Blick auf Crailsheim

Zuerst machen wir einen Abstecher zur "Villa", einem der bekanntesten Ausflugspunkte der Crailsheimer (zirka zwei Kilometer). Zuerst Richtung Beuerlbach fahren und dann folgt ein kurzer Anstieg hinauf zur "Villa", die auch schon vom Startpunkt aus gut sichtbar ist.

So schön sieht Crailsheim von oben aus. SWR SWR

Tolle Fernsicht bis auf die Ostalb Von der "Villa" hat man einen schönen Ausblick über die Stadt Crailsheim. Bei schönem Wetter sieht man bis zur Ostalb nach Aalen. Außerdem bietet die "Villa" einen kleinen Vogel- und Tierpark. Dieser ist täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Wer noch etwas wandern möchte, kann hier den Crailsheimer Planetenweg erkunden. Stärken kann man sich danach im Restaurant der "Villa". Dieses ist sonntags geöffnet.

Am Freibad "Goldbad" vorbei zum Schloss Tempelhof

Im Anschluss führt die Route von der "Villa" (zirka vier Kilometer) Richtung Goldbach zum Freibad Goldbad. Das Bad wurde idyllisch in die Landschaft eingebettet, liegt sehr ruhig und es gibt einen Kiosk.

Das Bad wurde 1953 am Ortsrand von Goldbach erbaut und heute von einem Verein betrieben. SWR SWR

Weiter geht es mit dem Rad nun auf einem ein Kilometer langen etwas steileren Anstieg durch den Wald in Richtung Waldtann zum Schloss Tempelhof. Mit dem E-Bike dürfte das allerdings kein Problem sein. Die Etappe ist zirka acht Kilometer lang.

Tempelhof gehört zur Gemeinde Kreßberg in Baden-Württemberg. SWR

Nach dem Anstieg haben wir uns nun eine Rast im Schloss Tempelhof eG verdient. Hier lockt das "Schlosscafé" im Hofgarten, außerdem gibt es einen Hofladen.

Schloss Tempelhof: Die Ökosiedlung Auf dem 30 Hektar umfassenden Dorfgelände wohnen rund 150 Einwohner. Die Gemeinschaft ist Teil von "Global Ecovillage Network", einem weltweiten Netzwerk von Ökodörfern.

Nach der Stärkung zum Drehorgelmuseum

Vom Schloss Tempelhof geht es weiter über Riegelbach und Weidelbach nach Waldeck zum Drehorgelmuseum (zirka sechs Kilometer). Ein Abstecher in dem Museum lohnt sich, denn hier erfährt man viel über die 500-jährige Tradition des Drehorgelbaus.

Im Museum gibt es wertvolle Unikate zu sehen. SWR SWR

Die schönste Altstadt in Deutschland

Nach dem Drehorgelmuseum führt die schöne Radtour weiter über Oberradach nach Dinkelsbühl in die Innenstadt (fünf Kilometer).

Wie auf einer historischen Postkarte: Die Altstadt von Dinkelsbühl mit dem grünen Turm im Hintergrund. picture-alliance / Reportdienste Zoonar | Volker Rauch

Tipp: Einen der schönsten Ausblicke auf die historische Altstadt von Dinkelsbühl hat man vom Turm der katholischen Stadtpfarrkirche "St. Georg". Der Turm kann gegen Gebühr bestiegen werden.

Das beste Fotomotiv picture-alliance / Reportdienste Peter Schickert Die Auswahl in der ehemaligen Reichsstadt Dinkelsbühl ist riesig, denn hier warten überall tolle Motive. Nicht umsonst soll es sich um die schönste Altstadt Deutschlands handeln. Wer hier unterwegs ist, sollte daher mehr Zeit zum Fotografieren einplanen. Selbst mit dunklen Gewitterwolken im Hintergrund sind die historischen Hausfassaden wunderschön.

Die Radtour führt nun von Dinkelsbühl direkt zum See

Nach so viel Kultur und vielen schönen historischen Gebäuden in der Dinkelsbühler Innenstadt geht die Radtour nun weiter (zirka zwei Kilometer) zum Seecamping.

Ausspannen und erfrischen. Das gelingt beides direkt am See. SWR SWR

Für wen ist die Strecke geeignet?

Für jedes Alter, gemütliche Radfahrer, Kulturinteressierte und Familien. Eigentlich für alle, die dem Alltagsstress entfliehen möchte und die herrliche Gegend rund um die "Frankenhöhe" genießen wollen.

Sabine Gronaus Fazit zur Radtour von Crailsheim nach Dinkelsbühl Ein toller Start mit schönem Ausblick ins Hohenloher Land von der Villa über Crailsheim, wo die Ziegen meckern und die Pfauen Rad schlagen. Die Strecke führt über die landschaftlich reizvolle Frankenhöhe mit Feldern und Wald. Die Highlights: die malerische Altstadt von Dinkelsbühl und das Drehorgelmuseum in Waldeck. Wer sich dort mit einer größeren Gruppe anmeldet, erfährt vom Chef alles Wissenswerte über Drehorgeln und kann sich sogar "Atemlos" vorspielen lassen.

