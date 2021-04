Von Schiller bis Wasserbüffel: wir zeigen, warum sich eine Radtour durchs schöne Bottwartal in Baden-Württemberg lohnt und welche Sehenswürdigkeiten Radler dort sehen können.

Start der Tour: Am Neckar entlang

Sabine Gronau radelt durch Baden-Württemberg SWR4 Moderatorin Sabine Gronau radelt auf den schönsten Touren durch Baden-Württemberg. Dieses Mal macht sie sich auf den Weg von Neckargröningen durch das schöne Bottwartal nach Gronau, vorgeschlagen von der SWR4 Hörerin Annette Kori.

Start ist in Neckargröningen: zum Einradeln darf Sabine erstmal gemütlich am Neckar entlang rollen. Vorbei an Poppenweiler, Hoheneck und Neckarweihingen führt ihr Weg in die Schillerstadt Marbach.

SWR4 Moderatorin Sabine Gronau radelt durch Baden-Württemberg.

Schillerstadt Marbach am Neckar

Mit dem E-Bike dürfte ein Abstecher in die hoch über dem Neckar gelegene Altstadt kein Problem sein. Sehenswert ist in jedem Fall das Geburtshaus von Schiller, in dem der schwäbische Dichter am 10. November 1759 das Licht der Welt erblickte.

Sehenswürdigkeiten: Urmenschenmuseum in Steinheim an der Murr

Über eine Seitenroute des württembergischen Weinradwegs führt die Route entlang einer alten Bahnstrecke der Bottwartalbahn nach Steinheim an der Murr mit dem berühmten Urmenschmuseum.

Das Bottwartal: eines der schönsten Weinanbaugebiete in Baden-Württemberg

Immer an stillgelegten Bottwartalbahnstrecke entlang geht’s Richtung Kleinbottwar, einem idyllischen Weinort mit der bekannten Burg Schaubeck. Dort hat Graf Adelmann sein Weingut.

Die Wasserbüffelherde ist ein besonderes Naturschauspiel

Ein besonderes Naturschauspiel erwartet Sabine mit etwas Glück im Feuchtgebiet Schleifwiesen im unterem Bottwartal. Dort gibt es eine Wasserbüffelherde, die im Herbst zum Zwecke des Landschaftschutzes und Steigerung der Artenvielfalt im Bottwartal angesiedelt wurde. Der "Verein für Landschaftspflege und Naturschutz durch Beweidung im Bottwartal" informiert mit einer Infotafel an der Strecke.

Die alte Stadt Großbottwar

Dann geht’s weiter nach Großbottwar mit Stadtmauer und einem schönen Fachwerkkern, sehenswert ist die Rathausuhr und das schiefe Haus und die Bottwartäler Winzer.

Tolle Aussichten ins Bottwartal

Annette Koti

Ab jetzt wird’s sportlich - einige Höhenmeter führt die Route über Benzenmühle und über Hof und Lembach zur Burg Lichtenberg. Oben angekommen entschädigt ein grandioser Blick übers Bottwartal.

Ziel der Tour: Gronau, ein Ortsteil von Oberstenfeld

Über den Segelflugplatz Völkleshofen durch den Wald führt die Route bergab nach Gronau, das ist ein Ortsteil von Oberstenfeld.

Wer nicht zurückradeln will, kann in Oberstenfeld mit dem Bus zurück nach Marbach.