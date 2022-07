Premiere für das "Lindenplatz Openair"

per Mail teilen

Das gab es so noch nie: Zunftmeister aus Weil und Lörracher sorgen gemeinsam für Lacher beim "Lindenplatz Openair".

Urig, alemannisch und heimatverbunden präsentierten sich die Zunftmeister Andreas Glattacker, Karl-Heinz Sterzel, Dietmar Fuchs und Hans-Rudi Lienin, musikalisch begleitet von Christian Olivieri.

Für das Publikum war das auch deshalb etwas Besonderes, weil die Zunftabende in den beiden Nachbarländern während der Corona-Pandemie ausgefallen sind. Mit dem Lörracher Zunftmeister Philipp Buser stand außerdem auch Michael Lindemer auf der Bühne und damit der Mann, der beide Großveranstaltungen mitorganisiert hat: Das Löracher "Confetti-Sommer-Festival" und das Kreistrachtenfest in Weil am Rhein.