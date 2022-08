Peggy March: Schlagerlegende mit Weltrekord

Peggy March ist seit über 60 Jahren im Showgeschäft. Im Interview mit Jörg Assenheimer spricht die Sängerin über ihre Schlager-Karriere, echte Freundschaft und die Liebe ihres Lebens. Auch ihre Besuche bei einer Wahrsagerin sind ein Thema.

Peggy March - die Schlager ist ihr Leben

Als Teenager stand sie an der Spitze der amerikanischen Charts. Peggy March schaffte etwas, das bisher keiner anderen Sängerin gelungen ist: Mit 15 Jahren stand sie mit ihrem Song "I Will Follow Him" auf Platz 1 in den US-Charts. Der Startschuss einer Karriere, die auch in Deutschland weiter ging und geht. Denn auch heute ist die Sängerin aus dem Schlagergeschäft nicht wegzudenken. Und egal ob alt oder Jung - jeder kennt ihre Riesenhits wie "Mit 17 hat man noch Träume" oder "Memories of Heidelberg". Eine unglaubliche Karriere, auf die die 74-Jährige gemeinsam mit Jörg Assenheimer im SWR4 Promitalk zurückschaut.

Der SWR4 Promitalk mit Jörg Assenheimer

